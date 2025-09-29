Luta para transplante do pai motiva médico a atuar na captação de órgãos no Ceará

O médico André de Gois Rocha acompanhou o transplante de coração do pai José Alberto Rocha, o que o motivou a trabalhar na área de captação / Crédito: Reprodução/ Hospital Regional do Sertão Central (HRSC) - José Avelino Neto

A batalha para conseguir o transplante de coração do pai motivou o médico André de Gois Rocha, 34, a seguir em outra área da Medicina, no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, a 212,24 km de distância de Fortaleza. Antes médico na área clínica, ele se tornou coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (Cihdott).

Em uma das consultas, o médico ouviu que o pai poderia não ver os netos, caso não tratasse o grave problema. "Pude viver o lado do paciente e da família na ansiedade, na esperança e no medo de que não desse certo. Isso impactou muito na minha profissão. Quando você passa por essa experiência, é como se cada órgão fosse uma missão pessoal”, relata. Cinco órgãos foram captados em 2025 por dois doadores no HRSC Cinco órgãos foram captados este ano, de dois doadores, no Hospital Regional do Sertão Central. Desde a implantação da Cihdott, que se deu em 2019, a equipe obteve 62 órgãos.

Segundo o Governo do Estado, o HRSC oferece todos os recursos necessários e trabalha com rigor na aplicação do protocolo de morte encefálica (ME). Doação só ocorre com permissão da família. "Hoje, nosso grande desafio é a recusa familiar. Infelizmente, o que mais impede as doações é o 'não' da família. Eu entendo que a negativa envolve muitos fatores, entendo a dor da perda, mas elas têm a chance de transformar essa dor em alegria para outras famílias”, defende. Um único doador pode salvar até sete pacientes na fila de espera De acordo com o médico, um único doador pode salvar até sete pacientes que estão numa fila de espera.

