Jovem internado com doença rara em Sobral toca bateria

Jovem realiza sonho de tocar bateria durante internação em hospital de SobralO jovem de 18 anos em tratamento de uma doença rara realizou seu sonho após criação de "prontuário afetivo" que identifica gostos pessoais de pacientes
O paciente Weverson Rodrigues Portela realizou o sonho de tocar bateria mesmo internado no Hospital Regional Norte (HRN) em Sobral, onde está há cerca de 60 dias.
Após um quadro agravado de obstrução intestinal, o jovem, que convive com paralisia espástica hereditária, se apresentou no corredor do hospital na última quarta-feira, 3. A iniciativa faz parte do “prontuário afetivo”, que visa humanizar o ambiente de internação.
O jovem de 18 anos é da cidade de Graça, a 75 km de Sobral, e enfrenta uma doença genética rara que diminuí a mobilidade das pernas. Apesar de estar hospitalizado há mais de 2 meses e com crises de ansiedade, o pai, João Batista Rodrigues Portela, afirma que a música ajudou o filho no tratamento.
“Esse momento foi muito importante, porque ele precisa de alegria também. Ele sempre gostou de música e ficou muito feliz em tocar”.
Weverson esteve por um mês na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e segue em tratamento na Unidade de Cuidados Especiais (UCE).
O sonho de tocar bateria foi registrado no prontuário afetivo desenvolvido pelo hospital, em que pacientes internados por longo período compartilham experiências, personalidade e gostos pessoais.
No caso de Weverson, a equipe do hospital contou com a ajuda de voluntários para levar o instrumento até a unidade.
A coordenadora de Psicologia do HRN, Thallynne Rosendo, afirma que a iniciativa ajuda a fortalecer o paciente em meio aos tratamentos e melhorar o vínculo entre familiares, pacientes e profissionais na saúde.
“O prontuário afetivo fortalece a construção dos vínculos e atua na subjetividade do paciente, resgatando a sua história para que ele seja percebido como um sujeito”, conclui.
Além disso, as atividades propostas pelo próprio paciente podem auxiliar no tratamento com maior estimulação cognitiva e familiarização com o ambiente hospitalar. A coordenadora comenta que comemoração de aniversário, decoração de leitos, música, apelidos e passatempos favoritos são estratégias de humanização do paciente e uma forma de passar segurança para familiares e acompanhantes.
