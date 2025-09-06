Jovem internado com doença rara em Sobral toca bateria

Familiares afirmam que a música ajudou Weverson a manter a alegria mesmo em tratamento / Crédito: Divulgação Secretaria da Saúde (Sesa Sobral)

O paciente Weverson Rodrigues Portela realizou o sonho de tocar bateria mesmo internado no Hospital Regional Norte (HRN) em Sobral, onde está há cerca de 60 dias. Após um quadro agravado de obstrução intestinal, o jovem, que convive com paralisia espástica hereditária, se apresentou no corredor do hospital na última quarta-feira, 3. A iniciativa faz parte do “prontuário afetivo”, que visa humanizar o ambiente de internação.

O jovem de 18 anos é da cidade de Graça, a 75 km de Sobral, e enfrenta uma doença genética rara que diminuí a mobilidade das pernas. Apesar de estar hospitalizado há mais de 2 meses e com crises de ansiedade, o pai, João Batista Rodrigues Portela, afirma que a música ajudou o filho no tratamento. “Esse momento foi muito importante, porque ele precisa de alegria também. Ele sempre gostou de música e ficou muito feliz em tocar”. Weverson esteve por um mês na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e segue em tratamento na Unidade de Cuidados Especiais (UCE). Jovem realiza sonho de tocar bateria durante internação de 2 meses em hospital de Sobral Crédito: Divulgação Secretaria da Saúde (Sesa Sobral)