Paciente em cuidados paliativos se casa em hospital e emociona profissionais

O amor que nasceu de uma amizade ganhou mais um capítulo: o matrimônio. Em cuidados paliativos há dois meses, a professora Milena Oliveira, 37, oficializou a relação com o companheiro, Ivan Oliveira, 39, e se casou no Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), unidade da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa).

O momento especial ocorreu nesta sexta-feira, 8, e emocionou profissionais da unidade de saúde, que ajudaram na realização da cerimônia. "É um sonho realizado", diz professora Natural de Aracoiaba, o casal se conheceu há 21 anos, quando Milena tinha 14 anos e Ivan, 16. Em 2016, realizaram o sonho de construir a casa própria. Em 2021, Ivan sofreu um acidente e recebeu os cuidados de Milena durante todo o período de recuperação. Logo depois, surgiram os primeiros sintomas do câncer, que inicialmente surgiu no abdômen. Após realizar quimioterapia e radioterapia, em abril deste ano Milena começou a apresentar tonturas, que levaram ao diagnóstico de uma lesão no cérebro. O quadro se agravou, com diagnóstico de metástase — onde as células cancerígenas se espalham de um tumor primário para outras partes do corpo, formando novos tumores em locais distantes. Este processo ocorre quando células cancerosas se desprendem do tumor original e entram na corrente sanguínea ou no sistema linfático.

O casal já havia confirmado a união no civil, mas sonhava em casar na igreja e comungar. A celebração foi realizada pelo padre Vicente Gomes, da Paróquia Nossa Senhora de Salete. Emocionada, Milena conta que o relacionamento sempre foi cheio de muito companheirismo, e que desde 2021 o casal desejava se casar. “Em junho, participamos de um arraial no (hospital) Waldemar e fomos convidados para sermos os noivos da festa. Agora, oficialmente, estamos casados. É um sonho realizado”, afirmou a aracoiabense, em nota.

Ivan conta que o sonho foi adiado pela doença, mas a oportunidade surgiu com o apoio da equipe do hospital. “Há quatro anos venho me dedicando a estar com ela todos os dias. Pausamos nosso sonho, mas agora conseguimos. A equipe nos acolheu e tomou à frente para fazer acontecer”, disse o esposo. O médico Thiago Lopes, especialista em clínica médica, lembra que a paciente sempre compartilhava o desejo de casar e comungar.