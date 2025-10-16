Motorista morre atropelado pelo próprio caminhão em Quixadá

Motorista morre atropelado pelo próprio caminhão em QuixadáCaso aconteceu na quarta-feira, 15. Vítima tinha 61 anos. Delegacia de Polícia Civil de Quixadá investiga a morte acidental
O motorista de um caminhão-pipa morreu atropelado pelo próprio veículo enquanto fazia o descarregamento de uma carga, em Quixadá, a 169,61 quilômetros (km) de distância de Fortaleza, na manhã dessa quarta-feira, 15.
A vítima, que não teve o nome divulgado, tinha 61 anos.
Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias da morte acidental.
Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e coletaram informações para apuração policial.
Delegacia de Polícia Civil de Quixadá investiga o caso.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia de Polícia Civil de Quixadá: (88) 3445-1047 / (88) 2113-0545
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br