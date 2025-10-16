Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Motorista morre atropelado pelo próprio caminhão em Quixadá

Caso aconteceu na quarta-feira, 15. Vítima tinha 61 anos. Delegacia de Polícia Civil de Quixadá investiga a morte acidental
Autor Kaio Pimentel
Tipo Notícia

O motorista de um caminhão-pipa morreu atropelado pelo próprio veículo enquanto fazia o descarregamento de uma carga, em Quixadá, a 169,61 quilômetros (km) de distância de Fortaleza, na manhã dessa quarta-feira, 15.

A vítima, que não teve o nome divulgado, tinha 61 anos.

Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias da morte acidental.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e coletaram informações para apuração policial.

Delegacia de Polícia Civil de Quixadá investiga o caso.

 

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia de Polícia Civil de Quixadá: (88) 3445-1047 / (88) 2113-0545
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

