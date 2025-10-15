Ceará Sem Fome: programa já distribuiu 55 milhões de refeições

Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza, Lia de Freitas, primeira-dama e Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, participaram do festival / Crédito: Carlos Gibaja

O Programa Ceará Sem Fome, do Governo do Ceará, distribuiu 55 milhões de refeições desde o seu lançamento, em 2023. Alimentos são preparados em 1.300 cozinhas comunitárias, instaladas em todas as 184 cidades cearenses, e são destinados a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Leia também |MPCE abre processo para apurar falta de aviso em cobrança da Enel Ceará

A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 15, no 2° Festival Ceará Sem Fome, realizado no Centro de Eventos, em Fortaleza. Estiveram presentes no encontro nomes como o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), a primeira-dama estadual, Lia de Freitas e o prefeito da Capital, Evandro Leitão, (PT). Participaram também autoridades internacionais. Entre elas Jorge Meza, representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO/ONU) no Brasil; Daniel Balaban, do Programa Mundial de Alimentos (WFP); e Hardi Vieira, do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA).

Na ocasião, o governador destacou a importância do programa, frisou as 55 milhões de refeições distribuídas e o trabalho dos agentes comunitários. "Nós temos em torno de cinco mil pessoas trabalhando nas cozinhas (...) Elas tão lá por amor ao próximo, ajudando a fazer comida para o nosso povo", frisou. Coordenadora do Ceará Sem Fome, a primeira-dama do Estado, Lia de Freitas, citou as 150 mil pessoas que saíram da insegurança alimentar no Ceará, conforme Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual (Pnad Contínua) de 2024, e disse que momento também era de celebração.

Ela chegou a se emocionar durante fala. "Emociona porque é muito coração envolvido, é muito amor em cada prato de comida, em cada panela (...) A gente se emociona hoje em ver a prioridade que é dada para essas pessoas que estão em situação de insegurança alimentar grave", disse em coletiva de imprensa. Também durante momento com jornalistas, o prefeito Evandro falou que o programa serviu de referência para o Fortaleza Sem Fome, iniciativa lançada pela Prefeitura em setembro passado e que tem como objetivo distribuir 2.400 sopas por dia, com apoio de entidades e do Serviço Social do Comércio (Sesc). De acordo com o mandatário, mais de 53 mil refeições do tipo já foram distribuídas por meio do programa municipal. "Esperamos (poder) acolher, levar dignidade para a população fortalezense", destacou Leitão.

Jorge Meza, representante da FAO/ONU, também falou com a imprensa. Na ocasião, ele citou que entidades trabalham para "erradicar a fome do mundo" e reconheceu os resultados do programa. "Sempre estaremos naqueles lugares que têm exemplos de boa política pública (...) Esperamos começar um processo muito mais intenso de diálogo (com o Ceará) para conhecer as experiências (...) E também trazer de outras partes do mundo as experiências que possam fortalecer o programa", destacou. Evento conta com lançamento de livro e show de Solange Almeida O evento teve início na manhã desta quarta-feira, 15, prossegue na quinta-feira, 16 e será finalizado no sábado, 18, com a realização da 1ª Corrida “Juntos por um Ceará Sem Fome”, que terá a Vila do Mar, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, como principal trajeto.