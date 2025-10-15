"Alex Gardenal" volta a ser preso pela PM em Maranguape

Alexandre de Sousa Ribeiro, o Alex Gardenal, já foi um dos homens mais procurados do Estado nos 2000 e 2010 / Crédito: Rafael Cavalcante, em 18/03/2011

Um dos homens mais procurados pelas Forças de Segurança do Estado nos anos 2000 e 2010 voltou a ser preso nessa terça-feira, 14, no bairro Novo Maranguape, em Maranguape (Região Metropolitana de Fortaleza). Contra Alexandre de Sousa Ribeiro, o “Alex Gardenal”, de 49 anos, havia um mandado de prisão preventiva em aberto referente a uma “saidinha bancária” registrada em 3 de maio passado no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza.



Ainda conforme os PMs, ao ser abordado, Alex, inicialmente, não ofereceu resistência, mas, ao ser informado do cumprimento mandado de prisão, ele “entrou em desespero”, tendo começado a gritar que “não aguentava mais ser preso” e que “preferia ser morto”. Os PMs ainda afirmaram que Alex começou a bater com a cabeça na parede. “ALEX GARDENAL foi contido, sendo necessário algema-lo (para) garantir a segurança da composição e do próprio conduzido”, consta ainda no B.O.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) destacou a extensa ficha criminal de Alex Gardenal, que inclui “dois antecedentes por extorsão mediante sequestro, dois registros por homicídio, sete ocorrências de roubo, dois crimes de porte irregular de arma de fogo de uso restrito, três antecedentes por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nove ocorrências de associação criminosa, além de lesão corporal, receptação, estelionato, uso de documento falso, falsificação de documento público, evasão mediante violência contra a pessoa, entre outros”.

