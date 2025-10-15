Homem é assassinado em Itapipoca e suspeitos morrem na fuga

Após o crime, a dupla fugiu em uma motocicleta e foi localizada por policiais em uma localidade de Uruburetama. Suspeitos foram atingidos pelos agentes e não resistiram aos ferimentos

Após o crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) iniciaram as diligências e encontraram a dupla na localidade de Severino, no município de Uruburetama , a 24 quilômetros de onde o crime aconteceu.

Um homem foi assassinado a tiros no Centro de Itapipoca , a 136 quilômetros de Fortaleza , nessa terça-feira, 14. A vítima, identificada apenas como Bruno, foi surpreendida por suspeitos que efetuaram os disparos e, em seguida, fugiram em uma motocicleta.

Os suspeitos perceberam a presença dos policiais no local e iniciaram disparos contra os agentes, que revidaram atingindo a dupla. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram em uma unidade hospitalar.

Conforme a PM, o suspeito de 21 anos possuía antecedentes criminais por organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação. Já o suspeito de 20 anos, quando adolescente, respondeu a ato infracional análogo ao crime de roubo.

No local do homicídio em Itapipoca, equipes da PMCE e Perícia Forense foram acionadas e colheram informações que vão auxiliar na investigação do crime. A ocorrência segue em andamento e será investigada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

