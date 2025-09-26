Três pessoas são atingidas por tiros nesta sexta-feira, 26, em Quixadá

As vítimas foram encaminhadas a unidade de saúde. Delegacia de Polícia Civil de Quixadá investiga o caso de lesão corporal

Três pessoas foram baleadas por disparos de arma de fogo nesta sexta-feira, 26, em Quixadá, a 169,61 km de distância de Fortaleza. As vítimas ainda não foram identificadas formalmente.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas foram encaminhadas e socorridas em unidade de saúde. Não há informação sobre o estado médico.