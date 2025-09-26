Três pessoas são atingidas por tiros nesta sexta-feira, 26, em Quixadá

Três pessoas são atingidas por tiros nesta sexta-feira, 26, em QuixadáAs vítimas foram encaminhadas a unidade de saúde. Delegacia de Polícia Civil de Quixadá investiga o caso de lesão corporal
Três pessoas foram baleadas por disparos de arma de fogo nesta sexta-feira, 26, em Quixadá, a 169,61 km de distância de Fortaleza. As vítimas ainda não foram identificadas formalmente.
Caso "Rainha da Cavalgada": família diz que laudo aponta morte por engasgo; SAIBA
Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas foram encaminhadas e socorridas em unidade de saúde. Não há informação sobre o estado médico.
As investigações sobre o crime de lesão corporal estão a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Quixadá. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e realizam diligências na região.
Leia mais
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Nome delegacia responsável: Delegacia de Polícia Civil de Quixadá - (88) 3445-1047
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br