Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Três pessoas são atingidas por tiros nesta sexta-feira, 26, em Quixadá

Três pessoas são atingidas por tiros nesta sexta-feira, 26, em Quixadá

As vítimas foram encaminhadas a unidade de saúde. Delegacia de Polícia Civil de Quixadá investiga o caso de lesão corporal
Atualizado às Autor Kaio Pimentel
Autor
Kaio Pimentel Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Três pessoas foram baleadas por disparos de arma de fogo nesta sexta-feira, 26, em Quixadá, a 169,61 km de distância de Fortaleza. As vítimas ainda não foram identificadas formalmente.

Caso "Rainha da Cavalgada": família diz que laudo aponta morte por engasgo; SAIBA

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas foram encaminhadas e socorridas em unidade de saúde. Não há informação sobre o estado médico.

As investigações sobre o crime de lesão corporal estão a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Quixadá. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e realizam diligências na região.

Leia mais

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Nome delegacia responsável: Delegacia de Polícia Civil de Quixadá - (88) 3445-1047
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar