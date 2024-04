Incêndio atinge lanchonete em Quixadá e proprietária passa mal

O fogo foi apagado em menos de cinco minutos, com 200 litros de água. Foram encontrados dois botijões de gás de cozinha de intactos; um deles estava vazando

A proprietária da lanchonete, informou o CBMCE, passou mal ao chegar no local e foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento ( UPA ).

Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionados por volta de 2h50min. Liderada pelo sargento Alves Batista, a guarnição apagou o fogo em menos de cinco minutos e usou 200 litros de água .

Registros mostram danos a estabelecimento que pegou fogo na madrugada deste domingo, 24, em Quixadá Crédito: Reprodução/CBMCE

Durante o rescaldo, foram encontrados dois botijões de gás de cozinha de 13 quilos (kg) intactos; um deles estava vazando, segundo o CBMCE.

O fogo no estabelecimento não deixou vítimas. Os danos materiais incluem avarias no maquinário do prédio (incluindo fogão, freezer e expositores de comida), além de TV, cadeiras, mesas, porta e caixa d’água.