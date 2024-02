Lanchonete pega fogo em praça de lanches no Bairro de Fátima; veja vídeo

Trailer de lanches foi consumido pelas chamas rapidamente, mas não houve feridos, segundo o proprietário do local. O Corpo de Bombeiros ainda vai determinar a causa do acidente

Os Bombeiros foram acionados e chegaram rapidamente ao local para debelar o fogo e impedir que ele se alastrasse. Nenhuma pessoa ficou ferida, de acordo com o dono do local incendiado.

Na noite deste sábado, 17, no entanto, um acidente com um dos estabelecimentos acabou causando um incêndio que levantou uma coluna de fogo e chamou a atenção dos visitantes.

Ponto conhecido e muito frequentado no bairro de Fátima , a Praça Argentina abriga vários trailers de lanches.

“Estávamos em pleno funcionamento e, por volta de 20h, os funcionários perceberam chamas vindo na área de produção. Eles saíram do trailer e foi quando a chama se espalhou. Tentativas de conter o incêndio com nossos extintores foram feitas, mas sem sucesso”, disse o proprietário do trailer ao O POVO.

“Mas os bombeiros chegaram bem rápido, 10 minutos depois das ligações, o fogo já estava controlado”, acrescentou. O rapaz foi orientado a ir ao quartel dos Bombeiros para receber as informações corretas sobre o que pode ter causado o incêndio.

Jogar água no óleo quente é perigoso? Veja a explicação dos Bombeiros

Nunca se deve água sobre óleo quente, pois isso causará explosões e incêndios de grandes proporções.

No momento da combustão do óleo numa panela, nunca devemos jogar água, pois o óleo de origem vegetal, animal ou mineral tem um alto potencial combustível e pode causar incêndios quando atinge a temperatura de 280°C.

No caso de jogarmos água sobre o óleo quente, a água evapora instantaneamente, produzindo um gás que espalha o óleo no ambiente e causa uma explosão.

Bombeiros: Como apagar fogo de óleo na panela?

Em caso de fogo numa panela de óleo, siga as seguintes orientações: