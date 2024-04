No Ceará, quase 150 mil crianças e adolescentes não têm acesso adequado à água potável

No Ceará, 148 mil crianças e adolescentes vivem sem acesso adequado a água potável. O número é do Censo Demográfico 2022 e destacado pelo Unicef nessa quinta-feira, 21. Já nesta sexta, 22, é comemorado o Dia Mundial da Água e, conforme o Unicef, a vulnerabilidade em relação ao acesso à água é pior entre negros, indígenas e moradores do Norte e Nordeste.

No Brasil, o percentual de crianças e adolescentes negros sem acesso adequado à água é o dobro do de brancos – 4,7% versus 2,2%, respectivamente. Já entre crianças e adolescentes indígenas, esse percentual é 11 vezes maior do que o de brancos (25%). Em relação aos territórios, os 15 estados com maiores percentuais de crianças e adolescentes sem acesso adequado à água estão no Norte e Nordeste do País.