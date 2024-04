Vazamento de gás causa incêndio e deixa jovem com queimaduras graves

Um vazamento de gás causou um incêndio em uma residência na travessa Júlio Braga, no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza, na noite dessa sexta-feira, 15. Um jovem de 26 anos, filho da proprietária do imóvel, sofreu queimaduras de primeiro grau nas pernas e de segundo grau nos antebraços.

De acordo com populares, o incêndio começou após o rompimento da válvula de segurança do botijão de gás, que estava na cozinha da residência. As chamas se alastraram rapidamente e consumiram parte do telhado, um fogão, um armário e uma pia.