Empresas investigadas por fraude serviam comida estragada a escolas, hospitais e presídios

Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), do MPCE, é responsável pela investigação Crédito: Divulgação/MPCE

DISPOSITIVOS eletrônicos e documentos foram apreendidos durante a Operação Cibus Crédito: Divulgação/MPCE Iniciada em 2019, a investigação partiu de indícios de movimentações financeiras suspeitas. Em poucos meses, pessoas ligadas às empresas, que pertencem a um mesmo núcleo familiar, movimentaram cerca de R$ 200 milhões de forma fracionada e sem justificativa condizente com as cifras, o que chamou atenção de órgãos de fiscalização financeira. Os contratos das empresas com o Governo do Estado antecedem a data do início da investigação. Além disso, foi constatado que o serviço contratado não estava sendo entregue de maneira satisfatória. Alimentos estragados e insuficientes eram enviados pelas empresas a unidades de educação, de saúde e prisionais.

Empresas já receberam R$ 1 bilhão em licitações e fraudes nos certames são investigadas De 2010 a 2020, as empresas investigadas firmaram mais de 110 contratos com o Governo do Estado, somando cerca de R$ 1 bilhão em verbas públicas para o fornecimento de alimentação. Conforme os promotores responsáveis pela Operação Cibus, havia uma alternância entre os dois empreendimentos como ganhadores das licitações. As próximas fases da operação devem investigar se houve fraude nos processos licitatórios, bem como envolvimento de servidores e agentes públicos responsáveis pelos contratos. “Identificamos a fraude na execução, no fornecimento dos objetos contratados, e agora sim percebemos que há indícios fortes de possíveis direcionamentos, favorecimentos, colocação de cláusulas limitantes de competitividade. Agora, a gente vai identificar se existiam ou não agentes públicos responsáveis por isso”, explica Bruno Barreto.