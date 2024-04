Vídeo mostra homem sendo agredido por policiais militares em Tamboril

Um vídeo mostra um homem sendo agredido por policiais militares no distrito de Sucesso, em Tamboril (Sertão dos Crateús). O caso ocorreu no sábado, 16. As imagens mostram os PMs chutando o homem e utilizando uma pedaço de madeira para praticar as agressões.



Em entrevista a O POVO, o homem que aparece nas imagens sendo agredido, que pediu para ter a identidade preservada, contou que tudo começou quando ele estava se deslocando em uma moto em direção à Zona Rural do município. Os dois PMs que o agrediram estavam em uma viatura e teriam “fechado” a moto, sem motivo aparente.



No sábado, ao encontrar-se com os policiais, o homem diz que perguntou a eles por qual motivo eles haviam feito aquilo. Foi quando as agressões se iniciaram.