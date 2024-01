Preço médio do gás de cozinha tem alta de 0,5% no Ceará

O valor médio de revenda do insumo passou de R$ 98,41 para R$ 98,91, representando um aumento de R$ 0,50 na segunda semana de 2024. Os dados constam no levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural (ANP).

O preço médio do botijão de 13 kg de gás de cozinha, ou Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) , no Ceará, teve alta de 0,5% na semana terminada neste sábado, 13, em comparação com a semana imediatamente anterior.

O gás de cozinha foi o produto que apresentou a maior variação semanal no Estado, com valor mínimo de revenda a R$ 84,99, encontrado em estabelecimentos de Caucaia e de Fortaleza. Na capital cearense, por outro lado, também é encontrado o maior preço de revenda do GLP: R$ 122,00.

Outro produto pesquisado a apresentar alta na semana foi o diesel comum, que subiu 0,4% na comparação com a semana imediatamente anterior. O valor médio do litro do combustível passou de R$ 6,09 para R$ 6,12. O diesel pode ser encontrado com seu menor valor em postos dos municípios de Crato e Juazeiro do Norte, R$ 5,84, e com seu maior valor em Icó, onde é comercializado a R$ 6,69.

Por sua vez, o litro do diesel S10, o mais consumido no País, teve alta modesta de 0,1% durante a semana, passando de R$ 5,93 para R$ 5,94, em média nos postos cearenses. O combustível teve seu menor valor encontrado em Caucaia, R$ 5,39, e seu maior preço verificado em Juazeiro do Norte, R$ 6,59.

Vale lembrar que os três produtos a registrar alta no valor médio ao longo desta semana tiveram reduções de preço no Ceará em 2023. A maior delas foi verificada no preço do gás de cozinha, que caiu 11,6% no ano passado.

Na sequência, aparecem o diesel S10, com queda de 10,8% e o diesel comum, com redução de 9%. Além deles, também o etanol hidratado comercializado no Estado teve queda em 2023, de 7%.

Por outro lado, outros combustíveis que ficaram com preço médio estável no levantamento mais recente da ANP, apresentaram alta em 2023.