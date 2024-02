Ex-estagiário de fórum, acusado de passar informações a traficantes, é denunciado pelo MPCE

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) denunciou, nessa segunda-feira, 26, o ex-estagiário de um fórum municipal de Quixadá que foi preso preventivamente acusado de passar informações processuais a traficantes da região do Sertão Central. Na denúncia, o promotor de Justiça Bruno de Albuquerque Barreto pediu a manutenção da detenção preventiva do suspeito.

De acordo com o órgão, a atuação do ex-estagiário, identificado como Caio Rodrigo Maciel de Freitas Ribeiro, 24, não era esporádica, pois ele “exercia com habitualidade a função de informante da associação criminosa ligada à traficância de entorpecentes”.