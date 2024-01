Profetas da Chuva preveem quadra chuvosa dentro da média em 2024 no Ceará

Para este ano, o indicativo principal do prognóstico foi de chuvas dentro da média do Estado a partir do fim de fevereiro. Até lá, segundo os profetas que compareceram ao evento, as precipitações devem ser irregulares.

O encontro, realizado no campus Quixadá do Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação (IFCE), é um dos mais tradicionais eventos do Sertão Central e marca o início do calendário cultural na região.

A quadra chuvosa de 2024 tem chances de ser dentro da média, segundo uma série de indicativos da natureza. A análise foi apresentada neste sábado, 13, no 28º Encontro de Profetas da Chuva , que acontece em Quixadá, no Sertão Central .

Segundo o coordenador do evento e secretário da Cultura de Quixadá, Clébio Viriato, alguns profetas ainda estão otimistas e acreditam que as chuvas serão acima da média.

28º encontro dos Profetas da Chuva, em Quixadá, no Sertão Central, ocorrido em 2024 Crédito: Pedro Matheus/Especial para O POVO

O prognóstico dos profetas é mais positivo que os indicativos de seca já mencionados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), que alerta para a presença do El Niño, fenômeno que aquece as águas do Oceano Pacífico e influencia negativamente nas chuvas do Ceará.

"Agora a gente há de compreender que o inverno pra Funceme é diferente do inverno do agricultor, dos profetas da chuva", explica Clébio. Para os agricultores, a chuva que ajuda nas plantações e enche cisternas já é considerada positiva. Órgãos governamentais levam em conta outros marcadores, como o aporte em grandes açudes.

"Eu acredito muito mais em quem é da terra, vive da terra, conhece as manifestações da natureza porque está ali convivendo com ela na sua intimidade", afirma Clébio. Nesta edição do encontro, 23 profetas compareceram para explicar o que preveem para a quadra chuvosa.

A maioria dos profetas são da região do Sertão Central, onde há tradição de observar a natureza para prever o tempo. No entanto, Clébio afirma que há esforços para fazer uma rede de observadores da chuva, incluindo representantes do Sertão dos Inhamuns, Cariri, Maciço de Baturité e Região Metropolitana de Fortaleza, com Maranguape.