Ceará tem condições de chuvas no primeiro fim de semana de Pré-Carnaval

As chuvas também estão pevistas, principalmente, na região de Ibiapaba nos períodos tarde e noite, com intensidade fraca a moderada e, eventualmente, forte. As chuvas também devem ocorrer em pontos isolados do Sertão Central e Inhamuns, Cariri e centro-sul da Jaguaribana.

As precipitações devem ocorrer no Litoral, incluindo Fortaleza, pela manhã e, ao longo do dia, é previsto uma maior cobertura de nuvens.

Neste fim de semana, as chuvas previstas ainda estão associadas a presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) no leste da região Nordeste do Brasil, e a atuação do sistema de brisa, que causa chuvas na faixa litorânea entre as madrugadas e manhãs, e no interior do Ceará entre as tardes e noites.

Confira a previsão da Funceme

Sábado - 13/1/2024

Céu variando de nublado a poucas nuvens com chuva em todas as macrorregiões.

Domingo - 14/1/2024

Céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva em todas as macrorregiões.