Bombeiros atenderam 1.415 ocorrências de perigo com árvores em 2023

Dado representa redução de quase 8% em comparação a 2022; ocorrências de perigo incluem árvores caídas em via pública, nos telhados de imóveis ou sobre veículos

Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

Em 2023, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atendeu a mais de 1.400 ocorrências com perigo envolvendo árvores. Os dados foram divulgados pela corporação nessa quarta-feira, 10.

De acordo com os bombeiros, foram 1.415 chamados entre janeiro e dezembro de 2023. O número é 7,87% menor que em 2022, quando foram registradas 1.536 ocorrências.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Elas são consideradas perigosas quando envolvem a queda — ou iminência de queda — de árvores no chão. Os casos incluem plantas em via pública, sobre carros e no telhado de imóveis.