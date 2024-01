Grande Fortaleza: Programa Um Milhão de Cisternas inicia cadastro

A escolha das famílias contempladas não tem um processo direto de inscrições. As organizações que executam o P1MC fazem uma pré-seleção com entidades como sindicatos rurais, empresas de assistência técnica, secretarias municipais e comissões pastorais.

Por meio do diálogo com essas organizações, o Esplar, responsável pelo projeto nestas cinco cidades, define as comunidades com grau mais alto de urgência. Dentro destas, são selecionadas as famílias com maior necessidade.

O fator principal para a escolha é a renda familiar. Também é necessário que a casa tenha uma área mínima de telhado que permita a construção do equipamento que coleta a água da chuva.

Após a seleção, as famílias contempladas recebem um treinamento para operar e manter a cisterna. Em seguida, o equipamento é instalado.

O Programa Um Milhão de Cisternas existe desde 1999 e foi tornado política pública do Governo Federal em 2003, no primeiro mandato de Lula (PT). Entre 2017 e 2022, o projeto sofreu cortes no orçamento, que chegaram a mais de 95% da verba destinada à construção dos equipamentos.

Com a volta dos investimentos, em 2023, a ONG Articulação do Semi-Árido (ASA), que coordena nacionalmente o programa, retomou as construções. Para 2024, a expectativa é instalar 51.490 cisternas ao longo do ano.