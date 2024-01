Defesa Civil oferece suporte a municípios do Ceará para prevenção de fenômenos climáticos

Mais de 30 cidades do interior do Ceará receberão visitas de representantes da Defesa Civil do Estado (Cedec), para oferecer suporte frente aos desafios impostos por fenômenos climáticos. As visitas tiveram início na última terça-feira, 9, e seguem até o próximo dia 2 de fevereiro. Além de orientar gestores municipais, a ação também fornece recursos para áreas em situação de emergência de chuvas e do período de estiagem.

16 a 19 de janeiro: Farias Brito, Porteiras, Missão Velha, Acopiara, Várzea Alegre, Lavras da Mangabeira, Catarina, Quiterianópoles, Piquet Carneiro;

23 a 26 de janeiro: Aratuba, Pacoti, Palmácia, Itapajé, Itapipoca, Urubuterama, Acaraú, Alto Santo, Quixeré, Jaguaribe;

30 de janeiro a 02 de fevereiro: Pacatuba, Aquiraz, Cascavel, Coreaú, Freixeirinha, Camocim, Campos Sales, Antonina do Norte, Araripe;

Segundo a corporação, a ideia é entender as necessidades específicas de cada região. De acordo com o capitão André Sousa, coordenador Adjunto da Defesa Civil do Estado, as visitas fazem parte de uma rotina de preparação que a coordenadoria realiza todos os anos com gestores municipais e comunidades. “Tanto no começo do ano, que antecede a quadra chuvosa, como no meio do ano, que antecede o período de estiagem”, explica.

“Essas visitas são para que as comunidades possam se preparar diante dos cenários de risco. Por exemplo, se soubermos que um município tem a possibilidade de enfrentar uma chuva forte, que pode causar inundação, é crucial que a Coordenadoria de Defesa Civil do município esteja preparada para agir”, ainda o militar.

Entre as orientações apresentadas as comunidades, feitas diretamente nas residências dos moradores, está o alerta de área de risco e de como agir em momentos de enxurrada: não atravessar áreas alagadas, evitar estacionar debaixo de árvores de grande porte e ficar atento a sinais como rachaduras nas residências e afundamentos no piso.