Jiboia é resgatada em casa no município de Barbalha

O animal foi resgatado com vida e retornou ao meio ambiente. Confira dicas de como reagir ao encontrar animais silvestres em situações de risco

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou na noite dessa terça feira, 9, o resgate de uma jiboia. O animal é da família Boidae, que engloba as maiores serpentes do mundo, podendo chegar a dois metros de comprimento.

O animal foi localizado em uma residência na zona rural de Barbalha, município que fica a 500 km de Fortaleza. A PM, em parceria com o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), foi acionada para o salvamento do animal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A jiboia não apresentava nenhum ferimento ou perigo aos humanos. Após o resgate, a cobra foi devolvida ao seu habitat natural.