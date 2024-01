Profetas da Chuva se reúnem para prognóstico do inverno no Ceará neste sábado, 13

Ao todo, 30 profetas se encontrarão no município de Quixadá e irão apresentar suas previsões para o período invernoso no Estado em 2024

Os Profetas da Chuva se reúnem neste sábado, 13, em Quixadá, a 163,4 quilômetros de Fortaleza, para realizar o prognóstico do inverno no Ceará. Neste ano, 30 profetas se encontrarão e devem apresentar suas previsões para o período de chuva no Estado. O evento marca do 28º encontro dos sábios e será realizado na sede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), do município cearense.

Da tradição popular à herança cultural, o encontro dos profetas também marca o início do calendário cultural da região de Quixadá. O evento, no entanto, não terá transmissão ao vivo e será gravado e compartilhado nas redes sociais do "Encontro Profetas da Chuva" e Prefeitura Municipal de Quixadá após o encerramento das atividades.

O evento será conduzido por um dos idealizadores do encontro, Helder Cortez e contará com a participação do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), senadora Augusta Brito, deputado federal José Guimarães; secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque, e demais representantes estaduais.