Volta às aulas 2024: o processo de adaptação e readaptação das crianças ao ambiente escolar

É natural que durante as férias a rotina das crianças mudem e com a volta das aulas, é necessário readaptá-las ao cotidiano totalmente centrado aos estudos, ou no caso dos pequenos que chegam, é ideal que haja um processo de adequação para que ela não se sinta deslocada com a mudança

Férias chegando ao fim e junto a esta despedida, os desafios do início de um novo ano escolar. Do processo de adequação daqueles que vão iniciar a caminhada escolar até a readaptação das crianças que estão prestes a retornar ao ambiente escolar. Pensando nisso, O POVO conversou com profissionais da educação que repassaram orientações para que esse momento de chegada ou retorno seja confortável para os pais e para as crianças.

Durante o mês de férias, é comum que a rotina sofra algumas alterações como o fato de não ser preciso acordar tão cedo para ir às aulas matinais ou a pressa para aprontar o almoço para os que estudam no período da tarde. A principal delas é a rotina do sono que sofre uma alteração brusca, já que é comum que as crianças durmam um pouco mais tarde que o costume.

Liliana Mota é mãe da pequena Lia, de 2 anos, que está passando por um processo de transição de uma creche particular para uma creche pública de tempo integral. Ela conta que a pequena iniciou sua vida escolar em agosto de 2023, mas por estudar a tarde, ela não tinha o hábito de acordar cedo.