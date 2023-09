Parambu: homem é preso por importunação sexual em show religioso

Um homem foi preso em flagrante em Parambu, no Sertão dos Inhamuns, por importunação sexual e receptação. O caso ocorreu na madrugada desse sábado, 16, e as informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Segundo a Secretaria, o homem teria cometido o crime contra uma mulher de 23 anos. Ela e a família aguardavam para tirar fotos com um cantor religioso, após um show no Centro da cidade, quando o suspeito abordou a vítima.

