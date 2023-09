Homem que escondia 800 kg de cobre em sucata de Fortaleza é preso

Um homem, de 33 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. O suspeito, que é dono de uma sucata, detinha cerca de 800 kg de cobre e recebia uma quantia mensal para armazenar o material — conseguido à custa de roubos. A ação foi executada na última terça-feira, 12.

Após ocorrências de furto de cobre serem observadas na Capital, a PC-CE iniciou investigações para capturar os suspeitos. O veículo utilizado durante as empreitadas foi localizado por meio de um rastreador, fazendo com que o esconderijo fosse descoberto pelos agentes policiais.

Além do cobre, também foram encontrados 10 kg de cabos, uma farda de uma empresa de internet, uma escada e dois cones de trânsito.