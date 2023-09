Homem suspeito de estuprar a própria filha é preso em Caucaia

Acusado já era investigado por um estupro de vulverável ocorrido em 2013. Família suspeitou do crime após a criança demonstrar medo de ficar perto do pai

Segundo informações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), a família começou a desconfiar dos abusos após a vítima relatar dores nas regiões íntimas e demonstrar medo de ficar perto do pai.

A partir de denúncia, uma equipe da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) iniciou uma investigação que resultou na expedição de um mandado contra o acusado.

Ainda de acordo com a PC-CE, o homem já era investigado por um outro estupro de vulnerável, cometido em 2013, também em Caucaia. Efetuada a prisão, o suspeito está à disposição da justiça.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Telefone da Dececa: (85) 3101-3250