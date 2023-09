Adolescentes suspeitos de participação na morte de motorista de aplicativo são apreendidos

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) realizou, nesta quinta-feira, 14, a apreensão de três adolescentes suspeitos de envolvimento na morte do motorista de aplicativo Antônio Cláudio Nascimento, de 29 anos. As capturas foram efetuadas no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. O caso foi registrado no dia 9 de julho, no município de São Gonçalo do Amarante.

O motorista, que também era estudante de Direito, havia aceitado uma corrida na noite do dia 8 de julho, partindo do município de Caucaia. Ele, porém, não retornou para casa, sendo encontrado, no dia 9 e já sem vida, no Pecém, em São Gonçalo do Amarante. Marcas de violência foram observadas no corpo de Antônio.

Os adolescentes, de 15, 16 e 17 anos, foram capturados após a Delegacia Metropolitana de São Gonçalo do Amarante identificá-los como participantes do ato. Os três, então, foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).