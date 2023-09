Violência contra a mulher: 186 inquéritos são abertos na Operação Shamar

Dentro desse número três adolescentes foram apreendidos em flagrante, três Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) foram registrados e 186 pessoas são investigadas em inquéritos policiais a partir da prática do crime. Esses números são referentes as ofensivas do dia 21 de agosto até esta sexta-feira, 15.

Segundo a delegada geral adjunta da Polícia Civil do Ceará, Teresa Cruz, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) contou com a estrutura de inteligência na busca dos alvos e execuções de mandados. "São de extrema importância ações como essa", afirmou.

Essa operação ocorreu a nível nacional e foi coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). No Ceará , as ofensivas foram realizadas por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) com a Copol.

As informações foram divulgadas pelo delegado Paulo Renato Almeida, da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) durante coletiva de imprensa no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza .

"Estivemos juntos cumprindo a missão do Ministério da Justiça. Na operação Shamar, que o nome já traduz o espírito, que é cuidar, zelar e proteger", afirma o coronel Kilderlan, coordenador geral de operações da Polícia Militar do Ceará.

Conforme o coordenador, para além das 70 cidades, houve um trabalho em rede com 184 municípios. "Todas as equipes estavam voltadas a proteger a mulher cearense e as mulheres que estão nos visitando, nós somos um estado turístico. Já fazemos esse trabalho e reforçamos nessa operação", comenta o oficial.

O comandante ressalta o trabalho do Grupo de Apoio a Vítimas de Violência (GAVV), que é coordenado pelo Comando de Proteção e Apoio às Comunidades (Copac), da PMCE. "Neste período o GAVV fortaleceu as ações proteger e cuidar das mulheres que estão nesse contexto. Trabalhamos em rede com a Polícia Civil e com a Supesp", comenta.

Operação Shamar: trabalho estratégico

De acordo com o coordenador da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), Nabupolazar Feitosa, o papel da Supesp antecede o papel que é feito pela Polícia. "Nós fazemos levantamento territorial, onde tem mais necessidade de atuação das forças publicas, nenhum agente sai sem saber para onde vai e o está fazendo", descreve o gestor.

De acordo com Nabupolazar, há um levantamento com os municípios que apresentam maior quantidade de ocorrências. "Fazemos isso por região e AIS de maneira precisa para que todo o esforço do estado do Ceará seja bem feito e seja gasto de maneira pontual para que não gaste energia a toa", ressalta.

O gestor da Supesp fala sobre a sincronia com as forças de segurança da SSPDS e do balanço positivo da operação. "A gente está contente com o resultado da operação Shamar. São 272 pessoas presas, pois significa mais paz e mais segurança para a mulher cearense, explica Nabupolazar.

Acompanhamento das vítimas

O coronel Kilderlan aponta que o GAVV funciona da seguinte forma: a partir do momento que é registrado Boletim de Ocorrência (B.O) relacionado a violência doméstica ou familiar, independente da mulher demonstrar o interesse no acompanhamento, a autoridade policial, verificando que ela precisa de um acompanhamento, entra em contato com o Copac, que passa a atendê-la. "Nenhuma vítima que está o GAVV está acompanhando ela foi perdida", comenta.

Há uma sintonia do GAVV com a Delegacia de Defesa da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira, todo o sistema de proteção. "O acompanhamento é célere, ele funciona 24 horas por dia. É uma rede. Na hora que ela se sente ameaçada, uma medida protetiva que foi violada, ela entra em contato. Ela recebe visitas rotineiras dessa equipe", afirma.

Conforme o oficial, o Grupo também visita os agressores. "Muitas vezes existe um contexto que ele também foi vítima de violência em algum momento na vida e essa violência está reverberando. Então existe esse cuidado na vítima como no agressor", afirma.

Violência contra a mulher: importância das denúncias

A delegada Janaina Braga explica que a mulher vítima de violência precisa de acolhimento e pode procurar a delegacia mais próxima ou a delegacia especializada. Em agosto último foi lançado o sistema de medidas protetivas on-line. "A partir do momento que ela denuncia, a Polícia Civil tem condições de investigar e o agressor ser responsabilizado", descreve.

A delegada explica que a participação da sociedade é fundamental. "No momento em que presenciar violência doméstica, uma agressão contra mulher ou tomar ciência pode denunciar pelos mesmos canais ou comparecendo em uma delegacia mais próxima. É importante a sociedade tomar consciência da violência doméstica para evitar o feminicídio", afirma.

Uma pesquisa da Defensoria Pública do Estado do Ceará, com 518 mulheres, retrata o perfil das vítimas atendidas pelo órgão. Quatro em cada dez vítimas sofrem há mais de seis anos com as agressões. A reportagem da jornalista Alexia Vieira ainda apontou que em 88% dos casos começam com violência psicológica. (Colaborou: Kleber Carvalho/Especial para O POVO)

Violência contra a mulher: canais de denúncia

As denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas pelo número 180, que atende em todo o território nacional, 24 horas por dia.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Solicite seu pedido de medidas protetivas on-line