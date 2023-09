Crimes contra a mulher no Ceará: em menos de um mês, 262 prisões são feitas

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), coordenou as ações em todo o País.

As investigações, comandadas no Estado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), voltaram-se a suspeitos de violência doméstica e sexual, ameaça, importunação sexual, descumprimentos de medidas protetivas e outras transgressões da lei.

Desde o dia 21 de agosto, a operação "Shamar", coordenada a nível nacional, tem investigado suspeitos de crimes contra a mulher no Cear á. O balanço das ações, divulgado nesta sexta-feira, 15, em coletiva realizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza , apontou 262 prisões, 29 armas e 170 munições apreendidas em mais de 70 municípios cearenses.

As prisões aconteceram até esta quinta-feira, 15, “Dia D” em que as ações foram encerradas. Apenas ontem, 17 homens na Capital, Região Metropolitana (RMF) e interior do Estado.

Operação cumpriu mandados em diferentes regiões do Ceará

Entre os presos em Fortaleza e RMF nas últimas ações da operação, dois foram destacados pela SSPDS. O primeiro, homem de 48 anos que não teve a identidade revelada, tinha um mandado de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva e foi capturado no bairro Montese, na Capital.

Já o segundo homem, de 40 anos de idade, foi preso em Caucaia, autuado pelos crimes de lesão corporal dolosa e ameaça no contexto de violência doméstica após agredir e ameaçar a própria mãe.

No interior do Estado, uma das ofensivas destacadas aconteceu na quarta-feira, 13, em Iguatu, contra um homem de 40 anos, com histórico criminal por violência doméstica, após ele agredir a ex-companheira enquanto bebia com amigos e ser autuado, também por lesão corporal dolosa.

Outra prisão citada foi em Independência, contra mais um acusado de lesão corporal dolosa. O suspeito já tinha passagens na Polícia por lesão corporal, crime contra a administração pública e descumprimento de medidas protetivas.