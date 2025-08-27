Homem é detido transportando 37 tabletes de skunk, em Paracuru

Homem é detido transportando 37 tabletes de skunk, em ParacuruAção foi o primeiro trabalho do cão farejador K-9 Jordan na tarde dessa terça-feira, 26. Delegacia de Polícia Civil de Paracuru investiga o caso
Um homem foi detido com 37 tabletes da droga skunk, na tarde dessa terça-feira, 26, em Paracuru, a 90,61 km de distância de Fortaleza, no litoral oeste do Ceará.
Traficante de drogas condenado é preso no Rio e será transferido para o Ceará; SAIBA
A apreensão foi executada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante abordagem a um veículo da marca Chevrolet (Tracker).
De acordo com infomrações da PRF, foi o primeiro trabalho do cão farejador K-9 Jordan. O cachorro chegou no mesmo dia ao Estado, tendo atuado diretamente na identificação da droga com os agentes do Grupo de Operações com Cães da PRF.
Leia mais
A ocorrência contou com o apoio ainda de policiais da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).
Após a apreensão, o veículo, a droga e o detido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Paracuru, onde foram adotadas as providências cabíveis.
Denúncias
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Nome delegacia responsável: Delegacia de Polícia Civil de Paracuru
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br