Homem é detido transportando 37 tabletes de skunk, em Paracuru

Ação foi o primeiro trabalho do cão farejador K-9 Jordan na tarde dessa terça-feira, 26. Delegacia de Polícia Civil de Paracuru investiga o caso
Autor Kaio Pimentel
Kaio Pimentel Autor
Um homem foi detido com 37 tabletes da droga skunk, na tarde dessa terça-feira, 26, em Paracuru, a 90,61 km de distância de Fortaleza, no litoral oeste do Ceará.

Traficante de drogas condenado é preso no Rio e será transferido para o Ceará; SAIBA

A apreensão foi executada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante abordagem a um veículo da marca Chevrolet (Tracker).

De acordo com infomrações da PRF, foi o primeiro trabalho do cão farejador K-9 Jordan. O cachorro chegou no mesmo dia ao Estado, tendo atuado diretamente na identificação da droga com os agentes do Grupo de Operações com Cães da PRF.

A ocorrência contou com o apoio ainda de policiais da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Após a apreensão, o veículo, a droga e o detido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Paracuru, onde foram adotadas as providências cabíveis.

Denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Nome delegacia responsável: Delegacia de Polícia Civil de Paracuru
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

