Casal e irmãos são mortos a tiros em Amontada e em Limoeiro do Norte

Imagem meramente ilustrativa. Crimes aconteceram nesse sábado, 23. A PMCE foi acionada para as ocorrências / Crédito: PMCE/divulgação

Dois duplos homicídios foram registrados nesse sábado, 23. Um casal foi morto a tiros em uma via pública da localidade de Tanques, no município de Amontada. As vítimas tinham 20 e 17 anos. O outro foi registrado no município de Limoeiro do Norte. Dois irmãos, de 17 e 15 anos, foram a óbito após serem lesionados por disparos de arma de fogo. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar nas investigações dos crimes. As vítimas vieram a óbito nos locais do crime.