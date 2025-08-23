Traficante de drogas é preso no RJ e será transferido para CE

O homem é apontado como chefe de facção no Cariri e foi condenado a 13 anos de prisão por tráfico de drogas

Um homem apontado como chefe de facção no Cariri , no Ceará, foi preso no bairro Santa Cruz, no Rio de Janeiro , nesta sexta-feira, 22. O homem de 44 é condenado por tráfico de drogas.

Conforme a Polícia Civil do Ceará, foi cumprido um mandado de prisão contra o homem em razão de uma sentença condenatória por tráfico de drogas e associação para o tráfico, que foi expedido pela justiça do Ceará. O indivíduo é condenado a 13 anos e seis meses de reclusão.

De acordo com apuração do O POVO, o homem é Francisco Edigler Xavier Pereira. A investigação foi realizada pela 2ª Seccional de Interior Sul, em Juazeiro do Norte, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior SUl, do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

As informações recebidas pela Polícia Civil do Ceará apontaram que o homem estaria no Rio de Janeiro. As equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Polícia Civil do Rio de janeiro, conduziram o homem a uma unidade no Rio de Janeiro. O homem deve ser recambiado para o Ceará.