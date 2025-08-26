Colisão entre trens e carros no CE reduz 47,8% no 1º semestre do ano

Colisões entre trens e carros reduziram em quase 50% no Ceará durante o primeiro semestre de 2025 / Crédito: Divulgação/Metrofor

Entre os meses de janeiro e junho de 2025, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) registrou 12 ocorrências de colisões entre trens e veículos no Ceará. O número representa uma redução de 47,8% em relação ao mesmo período do ano passado, com 23 casos. Das colisões registradas no Estado, dez foram apontadas no VLT de Sobral, uma na Linha Oeste de Fortaleza e outra no VLT do Cariri. De acordo com o Metrofor, a maioria dos casos aconteceu por imprudência dos motoristas, com desrespeito às sinalizações.

O VLT de Sobral, município localizado a 233,78 km da Capital, indicou redução de 16,7% nas batidas. No primeiro semestre de 2024, 12 abalroamentos foram registrados, com 10 casos em 2025. A companhia de transportes ressalta que a diminuição está relacionada à sincronização das sinalizações ferroviárias com os semáforos rodoviários. Na iniciativa, concluída em 13 das 29 passagens de nível, o semáforo dos carros fecha automaticamente com a aproximação de um trem. Colisão entre trens e carros no CE: sem colisões na Linha Nordeste Em Fortaleza, após manutenções constantes e ações de conscientização nas redes sociais e na imprensa, a Linha Nordeste não registrou ocorrências. Nos primeiros seis meses do ano anterior, cinco colisões ocorreram.