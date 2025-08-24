Prova do concurso de Bombeiro Militar do Ceará reúne milhares de candidatos

FORTALEZA-CE, BRASIL,24.08.2025: Concurso dos Bombeiros na Uece. (Fotos: Fabio Lima) / Crédito: FÁBIO LIMA

O portão do campus do Itaperi, da Universidade Estadual do Ceará (Uece) foi o ponto de encontro de mais de 17 mil candidatos na capital cearense em busca do sonho de se tornarem bombeiros. O certame, realizado pela Comissão Executiva de Vestibular (CEV) da Uece, irá selecionar 1.350 novos servidores para o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

A seleção acontece durante toda a tarde, das 13h às 18h, mas a CEV orientou os candidatos a chegarem com pelo menos uma hora de antecedência. Por isso, desde as 10h, o Campus do Itaperi recebeu uma movimentação intensa de candidatos. Alguns aproveitaram para comprar lanches e água com vendedores ambulantes antes da avaliação. Professor incentiva concurseiros com dicas O professor Lucas Neto, da Tribo Concursos, realizou um "aulão boca de prova" no local, oferecendo dicas e palavras de incentivo aos participantes. Segundo o professor, a iniciativa surgiu de sua própria história como concurseiro.

Ele também destacou a importância da carreira pública, rechaçando a desvalorização da profissão. "A gente não pode generalizar. A gente tem que entender que quando a gente precisa, é para o 190 que a gente liga, é para o 193 que a gente liga", finalizou. Muitos dos inscritos aproveitaram as dicas e as palavras de incentivo do professor. Logo antes da abertura dos portões, um grande grupo de pessoas aproveitou para fazer uma oração, pedindo uma intercessão divina no resultado do certame. Candidato deixou carreira para se dedicar aos estudos O concurso atraiu candidatos de diferentes trajetórias. Mateus de Moura Rodrigues, de 20 anos, largou a carreira de fuzileiro naval para se dedicar aos estudos para a vaga de bombeiro.

"Sempre vibrei mais e gostei muito mais dos bombeiros. Então decidi largar tudo, voltar para Fortaleza e começar a estudar, mesmo sem edital, sem data para a prova, só a certeza que haveria o concurso", revelou. Para a candidata Safira Maria, 25 anos, a preparação foi intensa. Ela contou que começou a estudar há um ano, assim que soube da possibilidade do concurso.