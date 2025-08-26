Projeto Malha D’Água tem 67% de suas obras concluídas no Ceará

Sistema deve beneficiar cerca de 280 mil pessoas em nove sedes municipais do Ceará e 38 localidades / Crédito: Divulgação/Consórcio Águas do Sertão

Aproximadamente 67% das obras do Projeto Malha D’Água já foram concluídas, segundo informe da Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará (SRH). A iniciativa propõe um sistema de integração regional para ampliar o acesso à água tratada em municípios do interior do Estado. O Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central deve beneficiar cerca de 280 mil pessoas em nove sedes municipais e 38 sedes distritais. O equipamento realiza a captação da água a partir do Açude Arrojado Lisboa para tratamento e distribuição nos municípios atendidos.

As sedes beneficiadas incluem Banabuiú, Jaguaretama, Solonópole, Milhã, Deputado Irapuan Pinheiro, Senador Pompeu, Piquet Carneiro, Mombaça e Pedra Branca. A obra tinha conclusão prevista para 2027, mas o cronograma inicial foi antecipado em um ano — agora, a entrega deve acontecer em 2026. O Consórcio Águas do Sertão, com participação da empresa Passarelli, iniciou em 2022, objetivando a construção de um sistema adutor de água tratada com 47 estações de bombeamento e capacidade de vazão total de 540 litros/segundo. Governo do Ceará amplia sistemas de abastecimentos de água em 19 municípios | LEIA MAIS

“A antecipação da conclusão da obra foi possível graças a um conjunto de fatores estratégicos. Em primeiro lugar, houve um planejamento muito bem estruturado, que nos permitiu alinhar etapas de execução com os recursos disponíveis”, aponta Thiago Pinheiro, gerente de contratos da Passarelli, sobre a entrega do Setor I antes do previsto. Pinheiro ressalta que, mesmo durante a fase de testes, a água já está chegando às comunidades, beneficiando cinco municípios que recebem o abastecimento enquanto o sistema é aperfeiçoado. O Setor I é composto pelas cidades de Banabuiú, Jaguaretama, Solonópole, Milhã e Deputado Irapuan Pinheiro. A construção da Captação, Estação de Tratamento de Água (ETA) e adutora estão em andamento nos municípios de Senador Pompeu, Mombaça e Piquet Carneiro.

“Esse modelo de operação é muito positivo, porque nos permite adaptar o funcionamento às necessidades reais da população, corrigindo e ajustando de imediato qualquer ponto que precise de reforço”, completa o gerente de contratos. Quanta água o ChatGPT 'bebe' para responder sua pergunta? ENTENDA Projeto Malha D’Água: investimento de previsto em mais de R$ 600 milhões De acordo com informe da SRH, R$ 432,8 milhões já foram investidos em obras e serviços, com previsão de R$ 675 milhões até a conclusão. A infraestrutura conta com 690 profissionais e 130 equipamentos em operação.