Pacatuba: presídio exibe final do Cearense para detentos

Clássico-Rei foi transmitido ao vivo a internos em programa de ressocialização com artesanato; detentos fizeram bandeiras de Ceará e Fortaleza em crochê

Uma das produções dos detentos é o crochê. Os internos puderam criar bonecos dos mascotes dos times , bonés e até bandeiras de Ceará e Fortaleza, com o uso da técnica, para torcer pelas equipes durante a partida.

A penitenciária, conhecida como UP-Pacatuba, tem um projeto de ressocialização com o uso de artesanato. O jogo foi transmitido aos participantes da iniciativa .

Detentos da Unidade Prisional Francisco Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba , na Região Metropolitana de Fortaleza , puderam assistir ao vivo a final do Campeonato Cearense . O Clássico-Rei ocorreu nesse sábado, 6 , e terminou em disputa de pênaltis que deu a vitória ao Ceará .

Os crochês e a transmissão da partida na unidade penitenciária foram compartilhados pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP) no Instagram. Veja os momentos:

Materiais feitos pelos presos de diversas penitenciárias do Ceará já foram exibidos em exposições de artesanato. Os produtos também são vendidos em lojas e pela internet.