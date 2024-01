Ressocialização: nova loja em Fortaleza vende produtos feitos por internos do sistema prisional

Peças produzidas por internos do sistema prisional cearense estão sendo vendidas cotidianamente em loja física no Shopping RioMar Kennedy, localizado no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza. A loja Arte em Cadeia conta com itens de vestuário e acessórios, além de peças de decoração.

Além do novo espaço, a medida que leva o nome de “Artesanato em Cadeia” ocorre em outros dois shoppings da Capital, o RioMar Fortaleza e o Benfica. Pensada como forma de formação profissional e de reinserção dos detentos na sociedade, a venda de produtos em artesanato beneficia mais de 1.600 internos e internas de penitenciárias do Estado, de acordo com dados da Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso (Coispe).