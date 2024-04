Mulher que limpava sacada cai de apartamento e morre em Tamboril

Conforme informações de familiares de Jade divulgadas nas redes sociais, o velório ocorre na tarde deste sábado, 6, na casa dos avós maternos da vítima. O vereador de Tamboril, Zim Araújo, prestou condolências à família de Jade, que era sobrinha do ex-vereador da cidade, Bida Rodrigues.

A pedagoga Jade Martins, 31, limpava a sacada do apartamento onde morava quando caiu e acabou não resistindo aos ferimentos e morrendo. O caso aconteceu nessa sexta-feira, 5, no município de Tamboril , a 294,8 km de Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Delegacia Municipal de Tamboril apura as circunstâncias do acidente doméstico que resultou na morte de Jade.