47 açudes estão sangrando no Ceará; Estado chega a 48% de capacidade hídrica

Açude do Batente, em Ocara Crédito: FABIO LIMA

Os açudes Poço do Barro (Morada Nova) e Batente (Ocara) sangraram e o Ceará chegou a 47 reservatórios com 100% da capacidade nesta quadra chuvosa. Os dados são do Portal Hidrológico, manejado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), com atualização às 12h28min deste sábado, 6. Com isso, o Ceará chegou a 48,3% da capacidade hídrica dos 157 maiores açudes do Estado, monitorados pela Cogerh. É o melhor nível desde o início de agosto do ano passado. Tradicionalmente, os reservatórios cearenses enchem durante a quadra chuvosa (fevereiro a maio) e secam nos demais. São ainda 16 açudes com mais de 90% de carga e 31 abaixo dos 30%, naquela faixa considerada crítica.