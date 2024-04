Homem é suspeito de matar ex-companheira e vizinho em Acopiara

Uma mulher de 39 anos e um homem de 67 foram encontrados mortos em uma residência no bairro São Francisco, em Acopiara, a 346 km de Fortaleza. O suspeito do crime, ex-companheiro da mulher, tirou a própria vida após o ocorrido.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará, que investiga o caso, ele foi encontrado na localidade de Sítio Floresta, também em Acopiara. As vítimas apresentavam lesões feitas por objeto perfurocortante.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e realizaram diligências na região. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) colheu informações que subsidiarão as investigações. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Iguatu, município vizinho a Acopiara.