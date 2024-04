Ceará x Fortaleza ao vivo pela 2ª final do Campeonato Cearense 2024; siga transmissão

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Vovô e Leão se enfrentam neste sábado, 6, às 16h40min, na Arena Castelão, pela segunda final do Campeonato Cearense de 2024. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O Clássico-Rei, rivalidade centenária, terá mais um importante capítulo da sua história escrito neste sábado, 6, quando Ceará e Fortaleza se encontrarem em campo às 16h40min, na Arena Castelão, para definir o campeão do Cearense de 2024. De um lado, o Vovô quer encerrar o jejum de títulos estaduais e voltar ao topo, enquanto o Leão almeja o inédito hexa. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Ceará x Fortaleza ao vivo: ouça via YouTube

Ceará x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook