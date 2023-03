2 mil pessoas estão desalojadas após chuvas em Milhã

O município de Milhã, localizado a 291,9 km de Fortaleza, no Sertão Central e Inhamuns, recebeu 164,1 mm de chuva entre domingo, 26, e segunda-feira, 27. Com as precipitações, 500 famílias, cerca de 2 mil pessoas, foram desalojadas.

Diversas ruas da cidade estavam alagadas durante as primeiras horas do dia. Conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o município recebeu o segundo maior volume de chuvas do período.

Segundo Haroldo Gondim, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Ceará e coordenador da Defesa Civil do Ceará, informa que as famílias foram desalojadas de forma temporária. "O nível da água já está baixando. Mas não sabemos até que ponto as famílias que estão desalojadas poderão voltar às suas casas. Mas, com certeza, perderam bens como mobiliário, pois a água subiu muito rápido", explica.

Deputado Irapuan Pinheiro, no Sertão Central e Inhamuns, registrou maior chuva do Ceará em 2023: 230 mm. A prefeitura cancelou as aulas após transtornos.

Em Senador Pompeu, no Sertão Central e Inhamuns, foram contabilizadas, pelo menos, 18 famílias desabrigadas. O prefeito decretou estado de calamidade e um homem está desaparecido, após pular de um carro em enxurrada. Assessoria do município informou que 152 pessoas estão desalojadas.

Em Porteiras, quatro comércios e nove casas foram destruídas, os moradores foram desalojados. Uma cratera se abriu em uma via do Centro da Cidade. Em Mauriti, no Cariri, foram 55,1 mm observados em 24 horas. Uma cratera se formou em trecho da CE-384. Dois carros caíram no buraco e sete pessoas ficaram feridas. Um idoso foi transportado pelo Ciopaer.

