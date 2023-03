Fortaleza registra chuvas na manhã desta segunda, 27; veja previsão do tempo

Maior chuva na Cidade foi registrada no posto da Fundação Maria Nilva (Água Fria), com 45,2 mm

Fortaleza amanheceu com chuvas nesta segunda-feira, 21. O dia deverá seguir com o céu nublado, com possibilidade de precipitação e a temperatura variando entre 24º C a 30º C. No Ceará, mais de 100 municípios superaram média histórica das chuvas.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em cerca de 129 municípios, entre as 7 horas desse domingo, 26, e as 7 horas desta segunda.

Na Capital, o maior índice foi registrado no posto Fundação Maria Nilva (Água Fria), com 45,2 milímetros.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), não houve bloqueio de trechos da Cidade por conta de alagamentos ou registros de ocorrências do tipo durante a madrugada.

A previsão do tempo para o resto da manhã é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva. Pela tarde e à noite, há condições de céu parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva.

No Estado, é esperada a ocorrência de chuvas em todas as macrorregiões, principalmente no noroeste e sul do Ceará.

Veja a previsão do tempo em Fortaleza para os próximos dias



Segunda-feira - 27/03/23

Céu nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Terça-feira - 28/03/23

Céu nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Quarta-feira - 29/03/23

Céu nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

