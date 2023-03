Cratera se forma em trecho da CE-384, em Mauriti; dois carros caíram no buraco

As vítimas foram socorridas ainda no local e depois foram encaminhadas a hospitais da cidade de Mauriti

Uma cratera se formou em um trecho da CE-384 que liga a cidade de Mauriti, no Ceará, a Piancó, na Paraíba, na madrugada desta segunda-feira, 27, em decorrência das fortes chuvas na região.

Ainda pela madrugada, dois carros acabaram perdendo o controle e caindo dentro do buraco. Segundo apuração da rádio CBN Cariri, sete pessoas ficaram feridas; entre elas uma criança.

As vítimas foram socorridas ainda no local e depois foram encaminhadas a hospitais da cidade de Mauriti. Uma delas, que estava em estado grave, foi encaminhada ao Hospital Regional do Cariri, localizado no município de Juazeiro do Norte.

De acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP), a rodovia está totalmente bloqueada e uma equipe do órgão, em conjunto com o governo da Paraíba, estuda a implementação de um desvio e uma forma de recuperar a estrada.



Ainda de acordo com apuração da CBN Cariri, uma espécie de riacho se formou ao lado da rodovia, por conta do acúmulo da água das chuvas, e isso pode ter ocasionado a formação da cratera. Este trecho da CE-384 é uma das principais rotas que liga o estado do Ceará com a Paraíba.

Ao repórter Guilherme Carvalho, o prefeito da cidade, João Paulo Furtado (PT), informou que deve decretar estado de calamidade pública na cidade. "A gente está nessa luta firme e forte para o melhor para todos", disse ele em vídeo enviado de Brasília, onde cumpre agenda.



