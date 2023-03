Quatro rodovias estaduais ficam totalmente bloqueadas após fortes chuvas

Além dos trechos com bloqueios nos dois sentidos, três rodovias estaduais estão parcialmente interditadas

Sete rodovias estaduais tiveram trechos interditados após chuvas registradas no Ceará entre domingo, 26, e a madrugada desta segunda-feira, 27. De acordo com Boletim de Trafegabilidade das Rodovias Estaduais, divulgado pela Superintendência de Obras Públicas (SOP), quatro rodovias foram bloqueadas totalmente.

A rodovia CE-240, em Miraíma, rompeu devido ao extravasamento de barragens na região e foi bloqueada totalmente nos dois sentidos. O trabalho de recuperação já foi iniciado e deve se estender pelos próximos dias.

A orientação é que os motoristas que trafegam entre os municípios busquem rotas alternativas nas proximidades, por vias estaduais e federais, nas zonas dos municípios de Itapipoca e Sobral.

O trecho que liga os municípios de Senador Pompeu e Piquet Carneiro, na CE-166, registrou interdição total e pontos de alagamento após chuvas intensas na área durante a madrugada desta segunda, 27.

Na região do Cariri, a CE-384, que liga Mauriti ao estado da Paraíba, tem bloqueio total, nos dois sentidos, devido ao rompimento da pista ocasionado pela intensidade das chuvas. A SOP-CE e o Governo da Paraíba atuam no local e analisam a implementação do desvio, além da recuperação dos trechos afetados.

A CE-153, via que liga a cidade de Porteiras a Jardim Mirim, também está com os dois sentidos bloqueados.

Três rodovias registraram bloqueio parcial

Na Região Metropolitana de Fortaleza, a CE-025, trecho em Aquiraz, registrou bloqueio parcial após erosão de parte do acostamento. Uma equipe da SOP foi enviada ao local e iniciou as obras de recuperação da rodovia.

Após o deslizamento de uma barreira, a CE-168, trecho entre os municípios de Pedra Branca e Boa Viagem, está com bloqueio. A previsão é que, após a limpeza e liberação da via, a pista deverá ser liberada nesta segunda, 27.

Em Santana do Cariri, a CE-166 apresentou trechos em erosão e está parcialmente interditada. As equipes sinalizaram a rodovia e trabalham na recuperação do trecho pelos próximos dias.

Nas rodovias com parte dos trechos interditados, a SOP recomenda que o condutor tenha mais atenção, apesar da trafegabilidade.

