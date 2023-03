Com fortes chuvas, Porteiras têm casas destruídas, cratera e famílias desalojadas

A cidade de Porteiras ainda sofre com as consequências das chuvas do domingo, 26. Casas, comércios e estradas que ligam o centro urbano à zona rural foram atingidos pelas precipitações — que, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foram de 116 milímetros (mm).

Para além da destruição causada por temporais na última semana, a enxurrada deste domingo comprometeu quatro estabelecimentos comerciais e nove casas — outras quatro estão em iminência de cair. Todas as famílias residentes destes espaços foram desalojadas, afirma a Prefeitura de Porteiras.

Na rua João Pires, no centro da Cidade, uma enorme cratera pode ser vista cortando a estrada. Parte de paredes, telhados e acessórios domésticos se encontram espalhados em meio à lama e entulhos. A fenda abriu-se após o Riacho Oitis transbordar na última semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a dificuldade de locomoção nas zonas rurais do Município, escolas localizadas nestas áreas terão as aulas presenciais suspensas até sexta-feira, 31. A Prefeitura aponta que, neste período, os estudantes vão se encontrar com os seus professores de forma remota.



A Defesa Civil do Estado vai à cidade nesta terça-feira, 28, para avaliar as condições das áreas atingidas e traçar um plano de ação para mitigar as consequências das chuvas.



Sobre o assunto Rio transborda após fortes chuvas e cratera se abre em Porteiras; homem morre

Tags