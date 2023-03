Elmano visitará locais afetados por enchentes durante chuvas no Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), informou que visitará alguns dos locais mais atingidos pelas enchentes ocorridas durante as recentes chuvas no Estado. Ele informou que o Governo do Estado monitora a situação.

Sobre o assunto Deputado Irapuan Pinheiro registra a maior chuva do Ceará em 2023; aulas são suspensas

"Já na madrugada nossas equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Saúde e Superintendência de Obras Públicas atuam nos municípios mais afetados, tais como Senador Pompeu, Piquet Carneiro, Milhã e Mauriti, entre outros", publicou nas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Senador Pompeu decreta estado de calamidade pública após chuvas fortes

Milhã sofre com alagamentos após chuvas intensas na região

Fortaleza registra chuvas na manhã desta segunda, 27; veja previsão do tempo

"O Governo do Estado está em contato permanente com os gestores municipais para avaliar a situação de cada cidade e as principais necessidades", acrescentou o governador.

Tags