Deputado Irapuan Pinheiro registra a maior chuva do Ceará em 2023; aulas são suspensas

O município de Deputado Irapuan Pinheiro teve, nas últimas 24 horas, a maior chuva do Ceará em 2023. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu 230 milímetros (mm) no período entre as 7 horas de domingo, 26, e as 7 horas desta segunda-feira, 27.

A chuva gerou transtornos aos moradores do município. Por meio de um comunicado, a Prefeitura de Deputado Irapuan Pinheiro informou que as aulas foram suspensas, nesta segunda-feira, 27, em todo o município devido às chuvas registradas nas últimas 24 horas. A previsão é de que as atividades escolares sejam retomadas na próxima terça-feira, 28.

"Visando à segurança dos alunos, professores e aqueles que se deslocam para a instituição escolar, assim definimos a suspensão em todas as unidades escolares do município, bem como as rotas que são desempenhadas pela Secretaria Municipal da Educação", diz nota publicada pela prefeitura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A gestão municipal ainda publicou outros dois comunicados devido às chuvas. O primeiro informa que os atendimentos da Secretaria do Desenvolvimento Social e Econômico foram suspensos nesta segunda-feira, 27. Já o segundo, tratou sobre o cancelamento de um evento da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, que seria realizado no Sítio Salina, na próxima terça-feira, 28.

Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Deputado Irapuan Pinheiro ainda divulgou um alerta de chuva forte na região, com algumas recomendações aos moradores, no qual pede atenção da população que vive ou trabalha em locais próximos a rios e lagos.

A recomendação também alerta sobre o risco de choque elétrico por meio de eletrodomésticos e, até mesmo, raios.

Ceará registra chuvas em 160 municípios

Nas últimas 24 horas, choveu em pelo menos 160 municípios cearenses. Além da maior chuva do ano, registrada em Deputado Irapuan Pinheiro, a Funceme também informou que a segunda maior chuva de 2023 ocorreu entre o último domingo e esta segunda-feira,27, no município de Milhã, com 190 mm.

O volume de chuva registrado em Deputado Irapuan Pinheiro foi o 16º maior de toda a série histórica do Ceará, que é contabilizado pela Funceme desde 1973. A maior chuva registrada em 24 horas no Estado segue sendo a que ocorreu no Crato, em 16 de fevereiro de 2004, com 290 mm.

Sobre o assunto Vereador de Orós morre após carro capotar em rodovia

Ceará inicia nesta segunda-feira vacinação contra Influenza em crianças

CE: Evento incentiva o plantio de árvores para desacelerar as mudanças climáticas

Tags