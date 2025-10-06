Homem é condenado a 19 anos de prisão por assassinar tio da ex-namorada

Homem é condenado a 19 anos de prisão por assassinar tio da ex-namoradaCarlos Eduardo Oliveira cumprirá pena por homicídio triplamente qualificado, após decisão do Tribunal do Júri da 1ª Vara da Comarca de Marco
O servente Carlos Eduardo Oliveira de Lima, conhecido como "Bigode", foi condenado a 19 anos e três meses de prisão por matar o tio da ex-namorada, (sob iniciais M.Z.F), nessa quinta-feira, 2, em Marco, a 223,75 km de distância de Fortaleza.
O réu deverá cumprir pena por homicídio triplamente qualificado (mediante motivo torpe, com uso de meio cruel e com utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima) em regime inicialmente fechado, sem direito a recorrer em liberdade.
Dessa forma, o Tribunal do Júri da 1ª Vara da Comarca de Marco acatou as teses do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).
O crime ocorreu no dia 20 de junho de 2023, na localidade de Mocambo, zona rural do município.
Entenda o crime
Segundo as investigações, "Bigode", após ter agredido a companheira à faca na Capital e ser ameaçado por facção, decidiu se vingar da companheira matando os pais dela.
Na madrugada do crime, ao invadir a residência dos ex-sogros, o réu se deparou com o tio da vítima, assassinando-o com golpes de faca e fugindo em seguida em uma motocicleta.
Durante a fuga, Carlos sofreu um acidente e foi hospitalizado.
O condenado já agrediu a ex-companheira anteriormente com golpes de gargalo de garrafa. Havia uma medida protetiva contra ele.
A denúncia ocorreu pela 2ª Promotoria de Justiça de Marco em 3 de outubro de 2023.