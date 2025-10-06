Homem é condenado a 19 anos de prisão por assassinar tio da ex-namorada

Foto de apoio ilustrativo: o servente Carlos Eduardo Oliveira de Lima, conhecido como "Bigode", foi condenado a 19 anos e três meses de prisão por matar o tio da ex-namorada nessa quinta-feira, 2, em Marco / Crédito: MARCELLO CASAL JR/ AGÊNCIA BRASIL

O servente Carlos Eduardo Oliveira de Lima, conhecido como "Bigode", foi condenado a 19 anos e três meses de prisão por matar o tio da ex-namorada, (sob iniciais M.Z.F), nessa quinta-feira, 2, em Marco, a 223,75 km de distância de Fortaleza.



O réu deverá cumprir pena por homicídio triplamente qualificado (mediante motivo torpe, com uso de meio cruel e com utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima) em regime inicialmente fechado, sem direito a recorrer em liberdade.