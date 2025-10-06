Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem é condenado a 19 anos de prisão por assassinar tio da ex-namorada

Homem é condenado a 19 anos de prisão por assassinar tio da ex-namorada

Carlos Eduardo Oliveira cumprirá pena por homicídio triplamente qualificado, após decisão do Tribunal do Júri da 1ª Vara da Comarca de Marco
Atualizado às Autor Kaio Pimentel
Autor
Kaio Pimentel Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O servente Carlos Eduardo Oliveira de Lima, conhecido como "Bigode", foi condenado a 19 anos e três meses de prisão por matar o tio da ex-namorada, (sob iniciais M.Z.F), nessa quinta-feira, 2, em Marco, a 223,75 km de distância de Fortaleza.

Como a ditadura agiu para impedir bispo cearense de ganhar o Nobel da Paz; ENTENDA

O réu deverá cumprir pena por homicídio triplamente qualificado (mediante motivo torpe, com uso de meio cruel e com utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima) em regime inicialmente fechado, sem direito a recorrer em liberdade.

Leia mais

Dessa forma, o Tribunal do Júri da 1ª Vara da Comarca de Marco acatou as teses do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

O crime ocorreu no dia 20 de junho de 2023, na localidade de Mocambo, zona rural do município.

Entenda o crime

Segundo as investigações, "Bigode", após ter agredido a companheira à faca na Capital e ser ameaçado por facção, decidiu se vingar da companheira matando os pais dela.

Na madrugada do crime, ao invadir a residência dos ex-sogros, o réu se deparou com o tio da vítima, assassinando-o com golpes de faca e fugindo em seguida em uma motocicleta.

Durante a fuga, Carlos sofreu um acidente e foi hospitalizado.

O condenado já agrediu a ex-companheira anteriormente com golpes de gargalo de garrafa. Havia uma medida protetiva contra ele.

A denúncia ocorreu pela 2ª Promotoria de Justiça de Marco em 3 de outubro de 2023. 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar